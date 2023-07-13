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Четверг, 13 июля 2023, 13:47 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: более 80 лет назад здесь появилась своя парфюмерная фабрика

Факт 166. В марте 1942 года в Свердловске появилась своя парфюмерная фабрика. Согласно приказу Главного управления парфюмерно-косметической и мыловаренной промышленности СССР № 85, ее организовали на в базе фабрики «Новая заря», эвакуированной из Москвы.

В годы Великой Отечественной войны на фабрике выпускали средства личной гигиены, которые в полном объеме направлялись на фронт.

Первые духи «Сирень» здесь выпустили в 1947 году. В 1963 году Свердловская парфюмерная фабрика получила собственное наименование – «Уральские самоцветы». Вплоть до масштабной реорганизации производства и начала строительства новых производственных корпусов в 1970 году на ней выпускали одеколоны, шампуни, пудру, тени, недорогие духи по рецептуре фабрики «Новая заря». В 1974 году в ассортимент фабрики добавился знаменитый «Тройной одеколон».

Приказом по Министерству пищевой промышленности от 15 февраля 1974 года № 44 Свердловская парфюмерная фабрика и вновь построенная фабрика объединены в одно предприятие, которое стало именоваться «Свердловская парфюмерно-косметическая фабрика». Получив новое французское оборудование, уральские парфюмеры усовершенствовали технологии и стали разрабатывать собственную рецептуру. Названия большой части продукции стали отсылать к истории и географии Урала: «Уральские зори», «Уральская рябинушка», «Наш Свердловск», «Нейва», «Ермак». А в 1975 году начала работать современная линия, на которой выпускались косметические изделия в тубах (знаменитый тональный крем «Жэмэ», который был создан совместно с Лореаль (L'oreal) или крем-шампунь оттеночный «Топаз»). В это же время начали выпускать парфюмерные наборы «Сказы Урала», «Стрелы Амура», «Яшма» и духи «Незнакомка», «Наташа», «Уральские самоцветы».

В 1980 году фабрика «Уральские самоцветы» была награждена орденом «Знак Почета». В эти годы были освоены новые виды косметической продукции и средства личной гигиены: губной помады, мыла, зубной пасты, эссенции для полости рта. Большой популярностью у покупателей пользовались духи и парфюмерные наборы: «Незнакомка», «Наташа», «Успех», «Сказы Урала».

В 1992 году предприятие было приватизировано, а с 1999 года получило новое название – концерн «Калина». В 2008 году после продажи владельцем концерн превратился в подразделение международной корпорации, выпускающей косметическую продукцию, напоминает управление архивами по Свердловской области.

© 2023, РИА «Новый День»

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