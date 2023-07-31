300 фактов о Екатеринбурге. О нем пишет Алексей Сальников

Факт № 184. Екатеринбург прославил писатель Алексей Сальников, который стал популярен после выхода романа «Петровы в гриппе и вокруг него» и одноименного фильма-экранизации Кирилла Серебренникова.

В других книгах Сальникова действие тоже происходит в основном в уральской столице – события романов «Опосредованно», «Оккульттреггер» и «Отдел» разворачиваются в Екатеринбурге.

Сам Алексей Сальников тоже живет на Урале, хотя родился в эстонском Тарту. Сначала он жил в Нижнем Тагиле, а теперь в Екатеринбурге. «В книге есть сходства и наблюдения о людях и городе, взятые из жизни. Например, меня на самом деле пересаживали в катафалк, но не из троллейбуса, а из автобуса», – говорил писатель в одном из своих интервью.