российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 июля 2023, 14:21 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. О нем пишет Алексей Сальников

Факт 184. Екатеринбург прославил писатель Алексей Сальников, который стал популярен после выхода романа «Петровы в гриппе и вокруг него» и одноименного фильма-экранизации Кирилла Серебренникова.

В других книгах Сальникова действие тоже происходит в основном в уральской столице – события романов «Опосредованно», «Оккульттреггер» и «Отдел» разворачиваются в Екатеринбурге.

Сам Алексей Сальников тоже живет на Урале, хотя родился в эстонском Тарту. Сначала он жил в Нижнем Тагиле, а теперь в Екатеринбурге. «В книге есть сходства и наблюдения о людях и городе, взятые из жизни. Например, меня на самом деле пересаживали в катафалк, но не из троллейбуса, а из автобуса», – говорил писатель в одном из своих интервью.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь расстреляли царскую семью / 300 фактов о Екатеринбурге. Тут придумали свой кекс / 300 фактов о Екатеринбурге: более 80 лет назад здесь появилась своя парфюмерная фабрика / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь выпускали кукол из опилок с наклеенными волосами / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь проходит выставка «Иннопром» / 300 фактов о Екатеринбурге: первая научно-промышленная выставка прошла здесь в 1887 году / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь выпускали мечту всех хозяек СССР – стиральную машину «Малютка» / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь придумали знаменитое пиво «Исетское»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,