российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 августа 2023, 13:39 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: здесь останавливался президент США Рузвельт

Факт 185. В Екатеринбурге до сих пор популярна одна из городских легенд о том, что однажды город принимал президента США Рузвельта. Официальных подтверждений данному факту, впрочем, никаких нет до сих пор. Старожилы однако вспоминают, что в 1943 году, возвращаясь с Тегеранской конференции, американский президент Франклин Рузвельт останавливался на одну ночь в Кольцово.

Во-первых, в Кольцово в ту ночь видели нехарактерный для советской авиации самолет. Кроме того, говорят, что одну из работниц местной гостиницы попросили сменить простыни для неизвестного почетного гостя. Она по привычке постелила заводские, но ей сказали заменить их на свежевыстиранные. Кроме того, в Кольцово на территории школы № 92 стоял белый двухэтажный дом, который называли Домом Рузвельта. Но почему его все так звали – неизвестно. Видимо, так проявлялось чувство юмора местного летного состава.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

Фестивальный август: в честь 300-летия Екатеринбурга концерты будут идти почти каждый день (ПРОГРАММА) / 300 фактов о Екатеринбурге. О нем пишет Алексей Сальников / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь расстреляли царскую семью / 300 фактов о Екатеринбурге. Тут придумали свой кекс / 300 фактов о Екатеринбурге: более 80 лет назад здесь появилась своя парфюмерная фабрика / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь выпускали кукол из опилок с наклеенными волосами / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь проходит выставка «Иннопром» / 300 фактов о Екатеринбурге: первая научно-промышленная выставка прошла здесь в 1887 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,