300 фактов о Екатеринбурге: здесь останавливался президент США Рузвельт

Факт № 185. В Екатеринбурге до сих пор популярна одна из городских легенд о том, что однажды город принимал президента США Рузвельта. Официальных подтверждений данному факту, впрочем, никаких нет до сих пор. Старожилы однако вспоминают, что в 1943 году, возвращаясь с Тегеранской конференции, американский президент Франклин Рузвельт останавливался на одну ночь в Кольцово.

Во-первых, в Кольцово в ту ночь видели нехарактерный для советской авиации самолет. Кроме того, говорят, что одну из работниц местной гостиницы попросили сменить простыни для неизвестного почетного гостя. Она по привычке постелила заводские, но ей сказали заменить их на свежевыстиранные. Кроме того, в Кольцово на территории школы № 92 стоял белый двухэтажный дом, который называли Домом Рузвельта. Но почему его все так звали – неизвестно. Видимо, так проявлялось чувство юмора местного летного состава.