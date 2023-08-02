300 фактов о Екатеринбурге. Здесь останавливались следующие по этапам декабристы

Факт № 186.Двести лет назад Екатеринбург стал одним из тех городов, через которые двигались в Сибирь этапы с приговоренными к ссылке и каторге декабристами. Участники восстания шли в сопровождении жандармов, закованные в кандалы.

Партии ссыльных доставлялись к флигелю дома Гилева на Колобовской улице (ныне улица Толмачева, 25), где в ту пору находилась Казенная почтовая контора. Здесь останавливались декабристы Сергей Трубецкой, Матвей Муравьев-Апостол, Евгений Оболенский, Александр Якубович, Александр Бестужев, Сергей Волконский, Иван Пущин, Иван Якушкин и другие.

Сохранились воспоминания Матвея Муравьева-Апостола, который рассказывал, что семья екатеринбургского почтмейстера встретила ссыльных с большим теплом. «Собралось все семейство хозяина, и мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного заточения, отвыкшие от всех уже удобств жизни и уставшие от томительной дороги, очутились нежданно-негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и непритворным радушием. Осушились бокалы за наше здоровье», – вспоминал декабрист.

Сейчас на здании, построенном на месте бывшего дома почтмейстера, установлена чугунная мемориальная доска в память о пребывании здесь декабристов. В их честь был назван бывший Александровский проспект.

В декабре 2000 года, к 175-летию восстания на Cенатской площади на углу улиц 8 Марта и Декабристов был воздвигнут памятник декабристам работы скульптора Валентина Соколова и архитектора Юрия Сычева.