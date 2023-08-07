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Понедельник, 7 августа 2023, 15:58 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: однажды в Академический привезли настоящий самолет

Факт № 191. В интересную историю попал однажды строящийся район Екатеринбурга – Академический. Осенью 2015 года к руководству застройщика обратились некие энтузиасты, которые предложили организовать для района новую интересную локацию – Як-40. Самолет, списанный, но еще летающий, они купили в аэропорту «Уктус» и обещали сделать из него музей, интерактивную площадку для детей и кафе – для родителей.

Когда проект был согласован, его авторы разобрали самолет на части и в конце октября 2015 года на тяжелом погрузчике привезли в Академический. Фюзеляж и крылья сложили на улице Шаманова в первом квартале, там как раз шла активная стройка. Некоторое время Як пролежал в строительной грязи, а потом – исчез.

Ясности по данному проекту нет до сих пор – его соавторы сразу после доставки машины в Академический, по слухам, разругались и разошлись, а других энтузиастов, способных воплотить проект, не нашлось. Поэтому в начале 2016 года самолет по-тихому вывезли из района, чтобы не мешал застройке квартала.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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