300 фактов о Екатеринбурге. Первую паровую машину создал екатеринбуржец

Факт № 192. Изобретателем одной из самых прорывных технологий в истории человечества – использования пара в работе механизмов – считают шотландца Джеймса Ватта. Того самого, в честь которого названа единица мощности. Благодаря Ватту Англию именовали родиной технического прогресса. Но еще за 15 лет до того, как шотландский инженер обнародовал свое изобретение, паровой двигатель миру представил екатеринбуржец Иван Ползунов.

Он родился в 1729 году в Екатеринбурге. Окончил Горнозаводскую школу при Екатеринбургском металлургическом заводе, куда и пошел работать подмастерьем. После его определили на работу на заводы Барнаула, где он стал одним из лучших служащих, так что Ползунов даже имел возможность путешествовать, сопровождая ценные грузы из Сибири в Петербург и Москву.

Сам проект парового двигателя Ползунов разработал в 1764 году. Его мощность составила 1,8 лошадиной силы. Это был первый в мире паровой двигатель, работавший без использования гидравлической энергии – то есть ему не требовалась вода. За изобретение Екатерина II, которую ознакомили с проектом, наградила Ползунова 400 рублями и повысила в чине на две ступени до капитан-поручика. Позднее доработки проекта позволили увеличить мощность двигателя до 32 лошадиных сил. Правда, до первого пуска машины сам Ползунов не дожил, скончавшись от чахотки за неделю до этого события.