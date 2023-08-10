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Четверг, 10 августа 2023, 15:17 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. 25 лет назад здесь открыли фотографический музей

25 лет назад, 10 августа 1998 года, на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге открыли единственный в регионе фотографический музей «Дом Метенкова».

Он разместился в старинном особняке, где на рубеже XIX-XX вв. жил и работал известный фотограф Вениамин Метенков. На сайте музея сообщается, что Метенков, выступая в роли антрополога и популяризатора Урала, оставил разнообразное наследие, широко показывающее картину уральской идентичности пореформенного времени еще царской России. Октябрьскую революцию Метенков не принял и в 1918 году покинул страну.

Основу фонда музея в самом начале составила частная коллекция Евгения Бирюкова. Уральский краевед передал новому музею технику, снимки, афиши, сувениры, книги, журналы, открытки и многое другое. Сегодня собрания «Дома Метенкова» отражают полтора века развития фотоискусства в Екатеринбурге.

При этом эпоха фотографа Метенкова – не единственная тема, которая интересует коллектив музея. Сейчас здесь создано арт-пространство, где не только организуются выставки, но также проходят лекции, мастер-классы, круглые столы, портфолио-ревю, творческие встречи, видеопоказы, концерты, перформансы и другие культурные события.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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