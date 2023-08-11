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Пятница, 11 августа 2023, 13:43 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В аптеках по рецептам продавали вино и коньяк

Музей-аптека в Верхней Пышме. Фото: УГМК

Первые частные аптеки в Екатеринбурге появились во второй половине XIX века. Содержали их люди с медицинским образованием, чаще всего – провизоры. Владельцами многих аптек были обрусевшие немцы и евреи. Лекарства привозили из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы, поэтому стоили они довольно дорого. Наряду с таблетками в аптеках торговали кремами, мылом, средствами от выпадения волос и прочим.

А еще два века назад врачи часто выписывали в качестве лечения еду и алкоголь. Например, в начале Первой мировой войны, когда действовал сухой закон, в Екатеринбурге ходило много рецептов на вино и коньяк, которые отпускали в аптеках. Полиция старалась это пресекать.

(Информация из проекта «Екатеринбург на рубеже XIX-XX веков» Музея истории Екатеринбурга)

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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