300 фактов о Екатеринбурге. В аптеках по рецептам продавали вино и коньяк

Первые частные аптеки в Екатеринбурге появились во второй половине XIX века. Содержали их люди с медицинским образованием, чаще всего – провизоры. Владельцами многих аптек были обрусевшие немцы и евреи. Лекарства привозили из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы, поэтому стоили они довольно дорого. Наряду с таблетками в аптеках торговали кремами, мылом, средствами от выпадения волос и прочим.

А еще два века назад врачи часто выписывали в качестве лечения еду и алкоголь. Например, в начале Первой мировой войны, когда действовал сухой закон, в Екатеринбурге ходило много рецептов на вино и коньяк, которые отпускали в аптеках. Полиция старалась это пресекать.