300 фактов о Екатеринбурге. Как в городе возникли детские приюты

Один из первых приютов в Екатеринбурге появился в 1857 году. Его организовал известный городской предприниматель Михаил Нуров. В планах было принять около 30 детей, но приют постепенно разрастался. Некоторые дети здесь не были сиротами, просто они воспитывались в нищих семьях, и родители не могли их содержать и обеспечивать дневной присмотр. Еще часть детей попадали в приют после смерти кормильца семьи. Других забирали у нищих попрошаек на улицах.

Еще один приют в 1869 году открыло Екатеринбургское благотворительное общество, и наконец в 1890-х создали Верх-Исетский сирото-воспитательный дом имени Петрова.

Почти во всех приютах XIX века детям давали начальное образование и какую-нибудь профессию. Мальчики часто становились сапожниками, девочек учили шить и готовить. Поэтому после выхода из приюта молодые люди могли себя обеспечить: кто-то становился ремесленником, кто-то уходил в подмастерья, кто-то – в прислугу.

Смертность в приютах того времени была катастрофическая. В некоторых – до 80%. Историки объясняют это тем, что в приюты отдавали подкидышей, которых находили на улицах. Такие дети, многим из которых не было и года, постоянно болели, а получить квалифицированную медицинскую помощь было неоткуда.