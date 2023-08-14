300 фактов о Екатеринбурге: сотовая связь появилась здесь в 1995 году

Факт № 205. Первый звонок по сотовому телефону в Екатеринбурге состоялся в сентябре 1995 года. Но на самом деле это была «имитация», потому что базовых станций еще не было, и звонок проводили через коммутатор.

Развитием сотовой связи в городе занималась компания «Уралвестком», которая и организовала этот звонок. Спустя месяц в Екатеринбурге установили мачту для антенн базовой станции и радиорелейной связи. А в декабре 1995-го началось подключение абонентов. Первыми свои номера получили представители администрации Свердловской области и корпорации «Ява».

На тот момент в городе были только телефоны Nokia. Стоили они космических денег. При курсе доллара свыше 4500 рублей одна трубка обходилась покупателям в 12-20 миллионов рублей. Брали телефоны преимущественно «новые русские» и бизнесмены. Спустя год, в декабре 1996-го, в Екатеринбурге зафиксировали тысячного абонента.