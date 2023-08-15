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NewDayNews.ru

Вторник, 15 августа 2023, 14:13 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь был целый переход Виктора Цоя

Факт № 206. Сегодня, 15 августа, отмечается день памяти Виктора Цоя. Легенда русского рока погиб в 1990 году, когда его автомобиль врезался в автобус по дороге в Ригу.

Мощный след, который оставил Цой в русской культуре, получил свое отражение в граффити – энтузиасты разрисовали портретами исполнителя и исписали текстами песен «Кино» целый подземный переход в самом центре Екатеринбурга – под мостом через реку Исеть. Там же собирались и любители творчества Цоя, а также в целом такого явления, как русский рок.

Так же, как и знаменитая стена Цоя на Арбате, переход в Екатеринбурге перекрашивали, однако тематические рисунки и тексты в нем появлялись снова и снова – восстанавливались силами все тех же энтузиастов. К качеству граффити у горожан нередко возникали вопросы, но как некий арт-объект переход продолжал жить.

Сейчас стена Цоя в Екатеринбурге – уже часть истории.

16 августа горожанам к 300-летию Екатеринбурга подарят обновленный переход. Впрочем, концепция арт-объекта посвящена истории Свердловского рок-клуба и личности Виктора Цоя.

Проект реализован по заказу мэрии Екатеринбурга командой фестиваля уличного искусства Stenograffia. В композиции присутствуют сюжеты из жизни музыкантов, а при создании арт-объекта использовались цитаты из песен Виктора Цоя, Ильи Кормильцева, Владимира Шахрина, Олега Гененфельда и Глеба Самойлова.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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