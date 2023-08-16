300 фактов о Екатеринбурге. Тайна «майских мучеников»

Факт № 207. На рубеже XX и XXI веков политика, бизнес и криминал в Екатеринбурге были тесно переплетены. Один из ярких примеров тому – жестокое убийство молодого депутата из фракции «Май» Свердловской областной думы Артема Сатовского и еще трех человек 17 июля 2001 года, которое так и осталось нераскрытым.

В тот вечер в милицию поступил сигнал о взрыве на улице Шарташской в доме № 18 в квартире 70. Приехавшие оперативники обнаружили в обуглившейся квартире обгоревшие тела четырех человек с колото-резаными ранами, несовместимыми с жизнью. Это были депутат Сатовский, его друзья и помощники Андрей Коряков и Александр Расчектаев, а также невеста Корякова.

По некоторым версиям, никого постороннего в квартире в тот вечер не было. Якобы в процессе распития спиртных напитков между друзьями возник конфликт, и Андрей Коряков схватил нож и зарезал свою подругу, Сатовского и Расчектаева, а потом, желая скрыть следы, попытался устроить взрыв паров бензина. После взрыва он всадил в себя нож. Вторая версия похожа на первую, отличается только финал: Расчектаев, обороняясь, убил Корякова, а потом в шоке попытался зарезаться сам и взорвать квартиру.

Однако были и другие версии. Коллега Сатовского по движению «Май» Антон Баков настаивал на том, что это заказное и политическое убийство. Смерть соратника Баков использовал как инструмент пиара. Он заявил, что оставшиеся в живых «майцы» готовы потратить все имеющиеся у них силы, чтобы довести до конца то, что Артем Сатовский считал делом всей своей жизни – снижение тарифов на электроэнергию для населения. После этих заявлений погибшего депутата и его друзей стали называть в СМИ «майскими мучениками».

Что произошло на самом деле в квартире на Шарташской, так и осталось тайной.