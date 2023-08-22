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Вторник, 22 августа 2023, 13:11 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Самая массовая в СССР электрогитара «Урал»

Фото: samesound.ru

Факт № 213. Самая распространенная в Советском Союзе электрогитара – «Урал» была разработана в Свердловске (Екатеринбурге) к 30-летию Победы над Германией и в честь XXV съезда КПСС, то есть к маю 1975 года.

Фирма музыкальных инструментов «Урал» поначалу специализировалась на выпуске клавишных, достаточно известными были одноименные пианино. Но в начале 1970-х предприятие взяло на себя социалистическое обязательство разработать собственную модель электрогитары.

Поскольку проектировать гитары в Свердловске никто не умел, решили прибегнуть к «обратному инженерингу»: Свердловская железная дорога закупила в Японии гитары «Ямаха» (якобы для ансамбля своего техникума), после чего инструменты отдали «уральцам» с наказом «разобрать, разобраться и сделать похожее».

Электронику для «Урала» производила сторонняя организация – военный завод, находившийся в закрытом городе Снежинске (Челябинская область). Звукосниматели и темброблоки приходили оттуда в готовом виде. Как-то повлиять на улучшение их параметров свердловчане не могли. Струны поставлялись ленинградским объединением «Светлана», и именно к качеству струн у музыкантов возникали самые большие претензии, обычно гитаристы меняли их на другие.

До распада СССР в Свердловске было выпущено и продано более 200 тысяч гитар «Урал». Эта марка стала самой распространенной в любительских музыкальных коллективах.

Источник – «Областная газета»

Фото: samesound.ru

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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