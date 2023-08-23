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NewDayNews.ru

Среда, 23 августа 2023, 16:10 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Первую городскую сборную по футболу тренировал английский консул

Жители Екатеринбурга открыли для себя футбол в начале ХХ века. Заводские рабочие собирались в команды и проводили матчи на городских площадях.

Первое спортивное сооружение, где можно было поиграть в футбол, появилось в городе в 1900 году. Местный купец и меценат Камалетдин Агафуров построил на свободном участке возле Московского тракта велодром. Это послужило толчком для развития других видов спорта в Екатеринбурге – легкой атлетики, гимнастики, крокета, тенниса и футбола.

В 1913 году на велодроме прошло первенство города, а также первый чемпионат Урала по футболу. Примечательно, что сборную команду Екатеринбурга тренировал консул Великобритании, а в ее составе играли работники английских фирм. Тогда в финале встретились сборные Екатеринбурга и Перми, екатеринбуржцы разгромили соседей со счетом 8:1.

Сейчас в Екатеринбурге есть 14 стадионов и более 100 полей и площадок для мини-футбола. Большинство из них находятся на территории школ и вузов.

© 2023, РИА «Новый День»

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