300 фактов о Екатеринбурге. На 300-летии города гуляли 1,2 млн человек

Факт № 217. День города Екатеринбурга в 2023 году стал самым массовым за всю его историю. В праздничных гуляниях приняли участие более 1,2 млн человек, или около 85% населения города.

Основным днем торжеств стало 19 августа. В 11 часов многотысячная колонна горожан прошла по проспекту Ленина от Московской до площади Труда c картонными символами районов. Затем руководители города и области возложили цветы к памятнику отцам-основателям Екатеринбурга. В течение дня центр города был заполнен сотнями тысяч гуляющих людей. Площадок было столько, что каждый смог найти для себя что-то интересное.

Вечером в Историческом сквере состоялся гала-концерт, на котором выступили певица Валерия, хор Турецкого и проект «Симфоническое «Кино».

После окончания всех концертных программ юбилей завершился сразу тремя фейерверками – на Уралмаше, в Академическом районе и на берегу Городского пруда.