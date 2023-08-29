300 фактов о Екатеринбурге: здесь есть памятник Майклу Джексону

Факт № 220. Сегодня легенде мировой современной музыки Майклу Джексону исполнилось бы 65 лет. Майкл, обладатель 25 премий Гремми, и человек, чьи записи были проданы миллиардным тиражом, умер в 2009 году – его похороны превратились в одно из значимых мемори-шоу в мире. Сегодня фанаты певца несут цветы и в Екатеринбурге – на улице Вайнера есть памятник в его честь. Говорят, что это первый монумент певцу в России.

Бронзовый Майкл появился в центре Екатеринбурга 25 июня 2011 года, на вторую годовщину смерти певца. Деньги собирал фан-клуб певца, а проект выполнил красноярский скульптор Виктор Мосиелев (он же – автор скульптуры Гене Букину, расположенной по соседству с Джексоном).

Памятник имеет высоту 3 метра, весит около полутонны, выполнен из бронзы. В ходе интренет-голосования было решено, что Майкл должен быть запечатлен в образе из знаменитого видеоклипа Black or White в одной из своих знаменитых танцевальных поз: левая рука прижата к груди, а правая чуть согнута в локте и указывает в сторону указательным пальцем, который теперь любят потирать на удачу прохожие. Певец одет в развевающуюся рубашку, футболку, укороченные брюки и мокасины, лицо его закрывает шляпа.

В годовщину смерти певца и на день рождения у памятника часто собираются поклонники: они поют и танцуют, вспоминая Майкла Джексона.