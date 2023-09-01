300 фактов о Екатеринбурге. Как появилось первое реальное училище в городе

Факт № 225. Школьные реформы 1860-х годов привели к распространению в Российской империи реальных училищ – средних учебных заведений с математическим и естественно-научным уклоном. В Екатеринбурге о создании «технологической гимназии» задумались в 1872 году.

Тогда городской глава Владимир Граматчиков на заседании Екатеринбургской думы выступил с докладом «о необходимости, пользе и возможности» организации училища. Гласные думы одобрили идею, но не денег не дали, а решили отправить призыв к материальной помощи в соседние уезды и к губернским властям. Откликнулись только Пермское губернское да Екатеринбургское и Камышловское уездные земства. Они ассигновали средства на содержание училища. Кроме того, деньги пожертвовала владелица Верх-Исетского завода графиня Стенбок-Фермор. После этого Екатеринбургская дума выделила на училище 6 тысяч рублей из прибылей Общественного банка. Поступали и добровольные пожертвования горожан.

В 1873 году Екатеринбург посетил 23-летний великий князь Алексей Александрович (четвертый сын императора Александра II). Городские власти улучили момент и поднесли князю кожаную тисненую папку с прошением, в котором обозначали намерение назвать будущее реальное училище «Алексеевским». Алексей Александрович с удовольствием принял предложение. Это принесло учебному заведению не только имя, но и практическую пользу. Распорядительный комитет обратился к участникам выставки, организованной для августейшей особы, с просьбой подарить свои экспонаты училищу для устройства собственного металлургического музея. Почти все частные горные заводы Екатеринбургского уезда ответили согласием.

В октябре 1873 года епископ Екатеринбургский Вассиан благословил открытие Алексеевского реального училища. Спустя два дня ученики приступили к занятиям. В отличие от гимназий, они не изучали греческий и латинский языки, а уделяли больше времени естественным наукам. Выпускники реального училища не имели права обучаться далее в университете, но могли продолжить образование в специальных технических и коммерческих вузах.

С 1880 года Алексеевское училище размещалось в собственном каменном двухэтажном доме, который сейчас стоит на углу проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова.