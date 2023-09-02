российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 сентября 2023, 13:11 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. ККТ «Космос» – знаковый культурный центр

Факт № 226. Киноконцертный зал «Космос», построенный в 1967 году на стрелке Городского пруда рядом со стадионом «Динамо», стал крупнейшим культурным центром города и оставался им долгие годы.

История «Космоса» началась с приказа Никиты Хрущева построить в пяти крупных городах СССР панорамные кинотеатры. Такие объекты должны были появиться не только в Свердловске, но и в Ташкенте, Риге, Ленинграде, Целинограде (ныне Астана).

Уже в процессе строительства руководители страны к панорамным кинотеатрам охладели, и проект был изменен. «Космос» получил статус киноконцертного театра. Здесь не только демонстрировались фильмы, но и проходили гастроли театральных и музыкальных коллективов, выставки художников, общественные мероприятия.

Архитектор «Космоса» Геннадий Белянкин вспоминал, что при возведении и декорировании этого уникального объекта использовались и мрамор, и мозаика, и витражи. Основным символом ККТ «Космос» стал металлический барельеф «Летящая муза», который остался неизмененным и сейчас, после реконструкции.

В 2000-х годах в «Космосе» поменяли облицовку и остекление фасадов, обновили интерьеры и техническое оснащение. Сейчас здесь есть большой зал на 1886 мест и два малых зала по 126 мест. Киноэкран в главном зале – один из самых больших в России, его размеры составляют 20 х 8,5 метра.

Источник: 300.екатеринбург.рф

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Как появилось первое реальное училище в городе / 300 фактов о Екатеринбурге. Спортивная столица / 300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда можно улететь в 11 стран / В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени из 1973 года. Внутри оказались книги о Ленине и советские сувениры (ФОТО) / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь есть памятник Майклу Джексону / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь живет король бенди / 300 фактов о Екатеринбурге. Город трудовой доблести / 300 фактов о Екатеринбурге. На 300-летии города гуляли 1,2 млн человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,