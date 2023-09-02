300 фактов о Екатеринбурге. ККТ «Космос» – знаковый культурный центр

Факт № 226. Киноконцертный зал «Космос», построенный в 1967 году на стрелке Городского пруда рядом со стадионом «Динамо», стал крупнейшим культурным центром города и оставался им долгие годы.

История «Космоса» началась с приказа Никиты Хрущева построить в пяти крупных городах СССР панорамные кинотеатры. Такие объекты должны были появиться не только в Свердловске, но и в Ташкенте, Риге, Ленинграде, Целинограде (ныне Астана).

Уже в процессе строительства руководители страны к панорамным кинотеатрам охладели, и проект был изменен. «Космос» получил статус киноконцертного театра. Здесь не только демонстрировались фильмы, но и проходили гастроли театральных и музыкальных коллективов, выставки художников, общественные мероприятия.

Архитектор «Космоса» Геннадий Белянкин вспоминал, что при возведении и декорировании этого уникального объекта использовались и мрамор, и мозаика, и витражи. Основным символом ККТ «Космос» стал металлический барельеф «Летящая муза», который остался неизмененным и сейчас, после реконструкции.

В 2000-х годах в «Космосе» поменяли облицовку и остекление фасадов, обновили интерьеры и техническое оснащение. Сейчас здесь есть большой зал на 1886 мест и два малых зала по 126 мест. Киноэкран в главном зале – один из самых больших в России, его размеры составляют 20 х 8,5 метра.