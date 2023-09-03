300 фактов о Екатеринбурге. «Губернаторский» автобан

Факт № 227. В 2002 году в Екатеринбурге был торжественно открыт Новокольцовский тракт, соединяющий город и аэропорт. Главным лоббистом строительства дороги был первый избранный губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Перерезая красную ленточку, Россель сказал, что «всегда мечтал о такой дороге, Кольцовская магистраль – ворота Екатеринбурга, и наконец-то нам за них не стыдно». Из-за горячего интереса губернатора к строительству объекта дорогу в народе начали называть Россельбаном. Ее общая длина – 11,2 километра.

Краеведы помнят, что строительство автомагистрали было предусмотрено еще Генпланом 1969 года, но по факту оно началось не сразу. Этот вопрос подняли в 1980 году, когда задумались о строительстве ЕКАД.

Окончательный проект Кольцовской трассы был разработан только в 1987 году, а прокладывать ее начали в 1990-м. После распада СССР строительство превратилось в долгострой (была прорублена только просека) и возобновилось лишь в 1997-м.