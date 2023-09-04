300 фактов о Екатеринбурге. Газетный бум революции

Факт № 228. Первая типография в Екатеринбурге была учреждена почти 220 лет назад – в декабре 1803 года. Ее основал начальник Екатеринбургского горного правления, австрийский горный инженер Бенедикт Франц Иоганн или, как его величали в России, Иван Филиппович Герман. Сначала в типографии печатали только официальные документы, а первая «толстая» книга в Екатеринбурге была издана в 1809 году. Ее название – «Описание заводов под ведомством Екатеринбургского горного начальства состоявших». В 1879 году в городе впервые стала выходить печатная газета – «Екатеринбургская неделя». А уже к началу XX века в Екатеринбурге работали семь легальных типографий.

С развитием революционного движения в городе начался газетный бум. С 1898 года в Екатеринбурге действовало 11 подпольных типографий, принадлежащих Уральскому союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Они выпускали революционные прокламации, брошюру Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи» (своеобразный бестселлер сторонников марксизма), рукописный журнал «Уралец». Нелегальным печатникам приходилось постоянно менять адреса, так как их преследовали жандармы. Несколько раз полиция громила типографии, но местные революционные комитеты не останавливали печатный станок. В феврале 1907 года в Екатеринбурге стала выходить подпольная большевистская газета «Рабочий», которая в дальнейшем стала «Уральским рабочим».

После Октябрьской революции в городе начался расцвет печатной индустрии. Если в царское время уральское полиграфическое производство сосредотачивалось в Перми, то в годы Гражданской войны лучшее оборудование было вывезено в Екатеринбург. В середине 1930-х в городе было построено здание Дома печати, где разместилась крупнейшая типография советского времени – «Уральский рабочий». После Великой Отечественной войны в типографии помимо газет стали выпускать книги.

Сейчас в Екатеринбурге действует более 300 полиграфических предприятий, которые можно разделить на несколько основных сегментов: журнальные типографии, газетные, книжные, типографии по производству этикетки, упаковки и рекламных носителей.