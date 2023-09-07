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Четверг, 7 сентября 2023, 14:01 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошло детство поэта Асадова

В детстве Эдуард Асадов занимался в драмкружке Дворца пионеров

Факт № 230. Сегодня, 7 сентября, исполняется 100 лет со дня рождения советского поэта Эдуарда Асадова.

Асадов родился в Туркменистане, но большую часть детства – с 1929 по 1939 год – он провел в Свердловске. Именно на Урале поэт написал первые стихи. Когда он учился в школе, занимался в драмкружке Дворца пионеров. Также Асадов часто бывал в городе Серове на севере Свердловской области, где жил его дядя. Бывал и в других уголках Урала.

Во время Великой Отечественной войны в боях за Севастополь в мае 1944 года Асадов был тяжело ранен в лицо и навсегда потерял зрение, но трагедия его не сломила. В 1951 году поэт окончил Литературный институт им. Горького, был принят в Союз писателей.

Первые стихи Асадова были опубликованы в 1948 году. В 1951 году вышла первая книга стихотворений – «Светлые дороги». С 1960-х годов он стал очень популярен. Много ездил с выступлениями по стране. В начале 1970-х годов Асадов был на Урале, в Свердловске провел встречу с писателями. Умер 21 апреля 2004 года в Одинцово (Московская область).

Источник: Ураловед.ру

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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