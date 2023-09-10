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Воскресенье, 10 сентября 2023, 15:36 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Как в XIX веке сохраняли тайну голосования в городской думе

Факт № 233. В музее истории Екатеринбурга можно найти любопытный экспонат конца XIX века – аппарат для тайного голосования депутатов городской думы.

Устройство представляет собой металлический черно-белый ящик с отверстием в центре. Во время тайного голосования депутаты просовывали руку в это отверстие и бросали металлический шарик в одну из половин ящика. Шарик в белой половине был голосом «за», а шарик в черной – голосом «против». Конструкция аппарата не давала другим депутатам увидеть, в какую именно половину был брошен шар.

При падении шарик нажимал пружину, и срабатывал механизм, подсчитывающий голоса. До окончания голосования циферблат прятали под металлической пластиной. Таким способом в дореволюционном Екатеринбурге решали многие важные вопросы.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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