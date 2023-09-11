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Понедельник, 11 сентября 2023, 15:14 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Заводская плотина на Исети

Факт № 234. Плотина на реке Исети в центре Екатеринбурга – ровесница самого города. Ее строительство завершилось ровно 300 лет назад, 11 сентября 1723 года.

Один из отцов-основателей города Вильгельм де Геннин писал о ней: «На прошлой неделе такую новую великую плотину заперли, и вода в пруд пущена изрядно устояла. Оная плотина 100 сажен длины (примерно 213 метров), 4 сажени вышины (примерно 8,5 метра), а заложен фундамент ей 37 сажен толстоты (примерно 79 метров), а наверху 25 сажен (примерно 53 метра)».

На строительстве работали местные крестьяне и солдаты Тобольского полка. Здесь же возник Екатеринбургский металлургический завод, работающий от водного двигателя. До нашего времени завод не сохранился.

Современный облик плотина приобрела в год 250-летия города. К 1973 году городские власти облицевали гранитом пешеходные зоны, создали Исторический сквер и установили барельеф, посвященный первым строителям Екатеринбурга.

Источник: екатеринбург.рф

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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