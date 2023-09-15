300 фактов о Екатеринбурге. Сходка братков в центре города прошла средь бела дня

Факт № 238. 19 лет назад в Екатеринбурге прошла, наверное, самая открытая встреча криминальных авторитетов. 15 сентября 2004 года в сквере за оперным театром, в центре города, собрались лидеры ОПГ. Темой встречи были межнациональные проблемы, но заодно обсудили и социально-экономические вопросы: наркотрафик, торговлю, сферы влияния и усиление экспансии «варягов».

Слово держали лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров, депутат гордумы и лидер группировки «Центр» Александр Вараксин, другие уголовники и депутаты. Всего было около сотни-другой участников. Встречала продолжалась пару часов, после чего митингующие спокойно разъехались по своим делам. Милиция, по какому-то странному совпадению, на этот пятачок не заглядывала. Ну а позже начальник екатеринбургского ГУВД полковник милиции Михаил Шреер в ответ на обращения граждан заявил, что это была просто «встреча старых знакомых».