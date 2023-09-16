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Суббота, 16 сентября 2023, 13:55 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Над Транссибом рухнул мост

Факт № 239. В 2006 году движение по крупнейшей в мире железнодорожной магистрали было блокировано. На пути рухнул мост. Произошло это в Екатеринбурге, обрушилась конструкция на улице Восточной. Причем это случилось за два месяца до сдачи моста в эксплуатацию, в момент крушения на мосту работали люди, внизу были автомобили. Чудом обошлось без жертв.

Как потом оказалось, строительно-монтажные работы велись с нарушениями, а документация не прошла экспертизу. Наказали директора муниципального предприятия «Благоустройство» Виктора Меньщикова – ему назначили штраф в 120 тысяч рублей. Ущерб же оценили в 40 миллионов.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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