300 фактов о Екатеринбурге. Над Транссибом рухнул мост

Факт № 239. В 2006 году движение по крупнейшей в мире железнодорожной магистрали было блокировано. На пути рухнул мост. Произошло это в Екатеринбурге, обрушилась конструкция на улице Восточной. Причем это случилось за два месяца до сдачи моста в эксплуатацию, в момент крушения на мосту работали люди, внизу были автомобили. Чудом обошлось без жертв.

Как потом оказалось, строительно-монтажные работы велись с нарушениями, а документация не прошла экспертизу. Наказали директора муниципального предприятия «Благоустройство» Виктора Меньщикова – ему назначили штраф в 120 тысяч рублей. Ущерб же оценили в 40 миллионов.