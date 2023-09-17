300 фактов о Екатеринбурге. Скульптура «Горожане» изображает трех знаменитых художников

Факт № 240. Образы трех выдающихся художников, чья биография и творчество неразрывно связаны с Екатеринбургом, были увековечены еще при жизни двоих из них.

На перекрестке улицы Мичурина и проспекта Ленина стоит скульптурная группа «Горожане. Разговор на троих». Автор, скульптор Андрей Антонов, изобразил своих друзей – художников Германа Метелева (1938-2006), Мишу Брусиловского (1931-2016) и Виталия Воловича (1928-2018). Монумент был открыт в День города в 2008 году. Скульптуры отлиты из бронзы, фигуры несколько выше человеческого роста.

Виталий Волович потом вспоминал: «Художники Возрождения писали мадонн со своих прачек и домоправительниц. Вот и Андрею (Антонову) мы тогда подвернулись: все время ведь перед глазами. Три горожанина, три абсолютно разных характера. Мы с Мишей даже побывали в литейной мастерской. Зрелище сюрреалистическое. Гера уже в бронзе, но руки пока отдельно. А у скульптурного меня на моих глазах снимают голову и заливают огненной массой […]. В своем дневнике я назвал увиденное «очищением огнем».