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Воскресенье, 17 сентября 2023, 14:09 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Скульптура «Горожане» изображает трех знаменитых художников

Факт № 240. Образы трех выдающихся художников, чья биография и творчество неразрывно связаны с Екатеринбургом, были увековечены еще при жизни двоих из них.

На перекрестке улицы Мичурина и проспекта Ленина стоит скульптурная группа «Горожане. Разговор на троих». Автор, скульптор Андрей Антонов, изобразил своих друзей – художников Германа Метелева (1938-2006), Мишу Брусиловского (1931-2016) и Виталия Воловича (1928-2018). Монумент был открыт в День города в 2008 году. Скульптуры отлиты из бронзы, фигуры несколько выше человеческого роста.

Виталий Волович потом вспоминал: «Художники Возрождения писали мадонн со своих прачек и домоправительниц. Вот и Андрею (Антонову) мы тогда подвернулись: все время ведь перед глазами. Три горожанина, три абсолютно разных характера. Мы с Мишей даже побывали в литейной мастерской. Зрелище сюрреалистическое. Гера уже в бронзе, но руки пока отдельно. А у скульптурного меня на моих глазах снимают голову и заливают огненной массой […]. В своем дневнике я назвал увиденное «очищением огнем».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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