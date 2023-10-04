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Среда, 4 октября 2023, 13:20 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь изготовили компоненты первого космического спутника

Факт № 257. Екатеринбургские предприятия имеют непосредственное отношение к открытию космической эры. Ровно 66 лет назад Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Полусферы для знаменитого аппарата «Спутник -1» выплавили на Уралмашзаводе. Разработка всех компонентов была засекречена, поэтому рабочие не знали, что их изделие отправится в космос.

Есть легенда, что сам Сергей Королев приезжал в Свердловск, чтобы проверить готовый корпус спутника. Он был удивлен, что две половинки сферы сварены вручную, и сделал замечание, что уже нельзя работать кустарно.

На Свердловском НПО автоматики придумали и создали кварцевые резонаторы, испускавшие позывные первого спутника, – тот самый короткий повторяющийся сигнал «бип-бип-бип», который 4 октября 1957 года облетел всю планету. Сигнал «Спутника-1» можно было поймать даже на любительских радиоприемниках. О космическом успехе советских инженеров написали все мировые газеты. Запуск «Спутника-1» фактически открыл дорогу к подготовке первого полета человека в космос.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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