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Пятница, 6 октября 2023, 13:48 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Один из романов Алексея Иванова написан про общежитие УрГУ

Факт № 259. Роман известного российского писателя Алексея Иванова «Общага-на-Крови» написан про общежитие Уральского государственного университета. Произведение появилось на свет в начале 1990-х, когда Иванов учился на факультете искусствоведения УрГУ (ныне – УрФУ). Студенты до сих пор спорят: про какой же корпус идет речь? Скорее всего, это собирательный образ общаг УрГУ того времени, так, в романе упоминается Александр Башлачев, а он жил в общаге № 3 (коридорного типа), при этом общежитие описывается как блочное.

Роман был впервые опубликован в 2006 году, спустя 14 лет после написания. Тогда же его включили в шорт-лист общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер», а в 2021 году по произведению сняли фильм.

Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из героев кончает жизнь самоубийством. Этому предшествуют обычные студенческие будни: любовь и ненависть, пьянки и песни, разговоры до утра. Сам Иванов в интервью признавался, что хоть роман взрослым и кажется максималистичным, но ему за него не стыдно.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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