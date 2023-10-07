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Суббота, 7 октября 2023, 12:26 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь было два аэропорта

Факт № 260. В прошлом веке в Екатеринбурге работали сразу два аэропорта. Первый – Кольцово, успешно функционирует до сих пор. Второй же – Уктус – располагался в Чкаловском районе Свердловска. Аэродром Уктуса служил для приема самолетов местных воздушных авиалиний.

В 1923 году аэродром возле Уктусского тракта принял первый самолет, в 1928 году начались непериодические полеты в Магнитогорск. 1 января 1932 года считается официальным днем рождения аэропорта. Он проработал вплоть до 1985 года, когда был построен и введен в эксплуатацию новый аэровокзал в Арамили. Прежний аэродром за ненадобностью был закрыт, а на его месте был построен жилой район Ботанический.

Здание старого аэропорта было снесено в 2021 году. На этой площадке будут построены автовокзал и торговой центр «Золотой».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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