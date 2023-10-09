300 фактов о Екатеринбурге. Пять улиц названы в честь знаменитых полярников

Факт № 262. Пять улиц в Екатеринбурге носят имена знаменитых исследователей Севера. Так, улица Амундсена на Юго-Западе – увековечивает Руаля Амундсена (1872-1928). Знаменитый норвежский полярный путешественник первым открыл в 1911 году Южный полюс Земли и до сих пор остается единственным, кто смог совершить кругосветку на судне за Полярным кругом. Амундсен погиб во время спасательной миссии для пассажиров дирижабля «Италия», гидросамолет разбился над Баренцевым морем.

Улица Папанина в Екатеринбурге названа в честь Ивана Папанина (1894-1986). Он был выдающимся исследователем Арктики – контр-адмирал, дважды герой СССР, почетный член Географического общества, доктор географических наук. Папанин в 1937-1938 возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс», что прославило его имя на весь мир.

Улица Беринга в Екатеринбурге названа в честь Ивана Ивановича Беринга (1681-1741). Беринг – российский мореплаватель датского происхождения. Наиболее известен Беринг своими экспедициями на Камчатку. Первым прошел по проливу между Чукоткой и Камчаткой, который теперь носит имя Берингов. Прославленный мореплаватель добрался до Америки и открыл несколько островов Алеутской гряды. Помимо пролива, в честь Беринга названы остров и море, а также Командорские острова.

Улица Отто Шмидта – получила свое название в память о советском математике, географе, физике, астрономе, исследователе Арктики и Памира. Шмидт был научным руководителем экспедиции челюскинцев – корабль их был раздавлен льдами, а команда спаслась, эвакуировавшись на лед. Советские летчики в течение двух месяцев эвакуировали челюскинцев на Большую землю. Люди, выживавшие на льдине в условиях полярной зимы, прославились на весь мир. Это один из самых знаменитых эпизодов в истории освоения Арктики.

Улица Кренкеля в Екатеринбурге также получила название в память о челюскинцах. Эрнст Кренкель (1903-1971) обеспечивал радиосвязь ледового лагеря Отто Шмидта с материком после крушения экспедиции на пароходе «Челюскин». Кренкель был выдающимся радистом. За ним числился мировой рекорд дальности связи. Он посылал сигналы Морзе с базы в Арктике, а приняли их на базе в Антарктиде. При этом аппаратура, на которой работал Кренкель, была самодельной.