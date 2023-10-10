300 фактов о Екатеринбурге. Первый пункт скорой помощи появился сто лет назад

Факт № 263. Первый пункт скорой медицинской помощи появился в Екатеринбурге в 1923 году при Верх-Исетском заводе. В нем работали три человека, а заведующим был выпускник военной фельдшерской школы при Ташкентском военном госпитале Н.Т. Квасов. Судя по архивным публикациям, в 1927 году в Свердловске появилась первая карета скорой помощи, в которую были запряжены лошаи. Чуть позднее был приобретен первый санитарный автомобиль «Форд».

В 1931 году в городе появился так называемый институт скорой помощи на 60 коек. В 1936-1957 годы, когда скорую помощь возглавлял М.Б. Кибель, служба комплектовалась кадрами, машинной техникой. Постепенно в Свердловске внедрялось все, что было в СМП Москвы и Ленинграда.

В 1957 году станцию возглавил Владимир Капинос, в честь которого сегодня названа СМП Екатеринбурга. Именно Капинос создал общегородскую службу с единым телефонным номером «03». Владимир Федорович ликвидировал существовавшее до него деление бригад на «скорую» и «неотложную», что являлось искусственным и нередко приводило к неурядицам. После ликвидации неразумного деления появилась одна общая очередь, все врачи получили по одному помощнику и одинаковое медоснащение.

Сегодня СМП Екатеринбурга – крупнейшее учреждение здравоохранения в городе. Всего сейчас работают 15 подстанций.