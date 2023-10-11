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Среда, 11 октября 2023, 14:01 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Самый старый храм города

Факт № 264. Самым старым сохранившимся храмом Екатеринбурга считается церковь Вознесения Господня. Она расположена на Вознесенкой горке.

Строительство культового учреждения начали в 1792 году, а закончили через 26 лет, в 1818-м. Имя архитектора проекта в документах не сохранилось. Впоследствии еще на протяжении двух веков здание церкви достраивалось и перестраивалось, имена новых архитекторов, работавших над проектом, также не сохранились.

В настоящее время храм на Вознесенской горке действующий, там регулярно проходят богослужения, концерты церковного хора, работает воскресная школа. Ведутся работы по реставрации большой библиотеки, находящейся в пределах храма.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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