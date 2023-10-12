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Четверг, 12 октября 2023, 14:40 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Первое издание «Малахитовой шкатулки»

Фото: ar.culture.ru

Факт № 265. Уральские сказы Павла Бажова – один из культурных символов Екатеринбурга. Книга «Малахитовая шкатулка», которая прославила писателя на весь Советский Союз, вышла в 1939 году. Тогда Бажову уже исполнилось 60 лет.

В том же году подарочное издание было представлено на международной выставке в Нью-Йорке. Книга была эффектно оформлена – кожаный переплет с красным барельефом, окаймленный рамкой из малахита. В переплет был вмонтирован малахитовый медальон с ползущей ящеркой, украшенной рубинами и хризолитами.

«Книгу сказов старого Урала – «Малахитовую шкатулку» П. Бажова – с нетерпением ожидают читатели Свердловской области. Специально изданные экземпляры ее находятся в Советском павильоне Международной Нью-Йоркской выставки и на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Сейчас Свердловское государственное издательство окончило печатание массового тиража «Малахитовой шкатулки». Она снабжена цветными иллюстрациями, переплетена в изящную обложку с золотым тиснением и барельефным изображением дедушки Слышко, рассказывающего свои сказы. Цена книги – 12 рублей. Первая партия «Малахитовой шкатулки» поступит на днях в книжные магазины», – писала тогда газета «Уральский рабочий».

«Малахитовая шкатулка» выдержала множество переизданий на разных языках. В 1943 году Бажов получил за книгу Сталинскую премию. А спустя три года увидела свет экранизация сказа «Каменный цветок» от режиссера Александра Птушко. Это был первый советский фильм, снятый на цветную пленку.

Фото: ar.culture.ru

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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