300 фактов о Екатеринбурге. Где варят уральское мыло

Факт № 265. Жиркомбинат в Екатеринбурге выпускает не только знаменитый уральский майонез, но и несколько линеек мыла. Причем варить мыло здесь начали намного раньше, чем делать гастрономический соус. С 1960-х годов в Свердловске производили детское туалетное мыло, которое многие помнят по желтой этикетке с утенком, ароматное земляничное, мыло «Красная Москва», «Кармен» и многие другие. Продукция Свердловского жиркомбината пользовалась популярностью, потому что в отличие от распространенного тогда дегтярного мыла приятно пахла.

Мыловаренный цех ЕЖК модернизировали в 2000-х годах, и сейчас завод выпускает более широкий ассортимент. Есть мыло «Детское», «Банное», «Хвойное», «Аленушка», линейка мыла «Формула чистоты» с разными ароматами. И, конечно, в Екатеринбурге производят хозяйственное мыло «Эффект» и «Уктус», способное отстирать любые пятна.