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Пятница, 13 октября 2023, 14:16 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Где варят уральское мыло

Факт № 265. Жиркомбинат в Екатеринбурге выпускает не только знаменитый уральский майонез, но и несколько линеек мыла. Причем варить мыло здесь начали намного раньше, чем делать гастрономический соус. С 1960-х годов в Свердловске производили детское туалетное мыло, которое многие помнят по желтой этикетке с утенком, ароматное земляничное, мыло «Красная Москва», «Кармен» и многие другие. Продукция Свердловского жиркомбината пользовалась популярностью, потому что в отличие от распространенного тогда дегтярного мыла приятно пахла.

Мыловаренный цех ЕЖК модернизировали в 2000-х годах, и сейчас завод выпускает более широкий ассортимент. Есть мыло «Детское», «Банное», «Хвойное», «Аленушка», линейка мыла «Формула чистоты» с разными ароматами. И, конечно, в Екатеринбурге производят хозяйственное мыло «Эффект» и «Уктус», способное отстирать любые пятна.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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