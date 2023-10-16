300 фактов о Екатеринбурге. В зоопарке жил один из десяти старейших бегемотов планеты

Факт № 268. В зоопарке Екатеринбурга жил один из десяти на всю планету бегемотов-долгожителей.

Скончалось животное по кличке Алмаз 18 октября 2011 года. На тот момент ему было 36 лет. Это очень пожилой возраст для данного вида – обычно они живут 15-17 лет, рассказывали в зоопарке. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал атеросклероз сердца и сосудов.

Алмаз появился в Екатеринбурге в 1975 году, его купили в Калининградском зоопарке.

Самый старый бегемот обитал в зоопарке Манилы – он тоже уже умер от старости, ему было 65 лет. Это абсолютный возрастной рекорд для гиппопотама, жившего в неволе.