300 фактов о Екатеринбурге. Проституция здесь существовала всегда

Факт № 269. Историки утверждают, что проституция в Екатеринбурге существовала едва ли с не самого начала образования города. Жрицы любви появились вместе с прибытием в город металлургов и рудознатцев. Спустя десять дет после основания города вопрос с моралью и нравственностью, видимо, встал ребром. Вильгельм де Геннин издал указ «О пресекновении торговли женским телом». Однако делу это не сильно помогло. Спустя век Николай I проституцию в России узаконил. Проститутки проходили регистрацию и вставали на учет в полицию и к медикам, получая «желтый билет» в обмен на паспорт.

В основном проститутками становились приехавшие их малых городов, а бордели открывали и содержали женщины средних лет, а также военные в отставке и офицерские вдовы. Основная часть заработка доставалась хозяевам публичного дома. Клиентов им искали сутенеры.

Существовали тогда и элитные проститутки – они обслуживали богатых и известных людей. Стоимость их услуг была на порядок выше, чем у обычных.

В конце XIX столетия стало возможным найти жриц любви, изучив объявления в газетах, а также выбирать девушек по фотографиям.

Место дислокации путан зависело от статуса. Правее Плотинки выбирали себе женщин чиновники. Нынешний перекресток Карла Либкнехта и Ленина предлагал продажную любовь купцам. Обычные граждане искали проституток на Малаховской площади (парк Энгельса) и Водочной улице (ул. Мамина-Сибиряка). На месте будущего Центрального рынка искали проституток мусульмане. С началом Первой мировой войны характер проституции в Екатеринбурге изменился. Здесь происходило формирование маршевых рот. Молодые солдаты, отправляющиеся на войну, часто становились клиентами борделей, но цена для них была значительно выше, чем для гражданских лиц. При этом количество публичных домов стремительно росло. Как и число случаев заражения венерическими заболеваниями. Спрос на услуги путан был велик: некоторые женщины могли удовлетворить до двух десятков мужчин за сутки.

Очередные перемены на рынок секс-услуг наступили с приходом к власти большевиков. Бордели попали под запрет, были уничтожены все списки проституток, зарегистрированных во врачебно-полицейском комитете. Но уральские мужчины настолько привыкли прибегать к услугам индивидуалок, что полностью искоренить этот ставший криминальным бизнес не удалось. Часто публичные дома скрывались за вывеской гостиничных домов и пивных.

Ренессанс тема проституции в Екатеринбурге пережила в нулевые годы. Некоторые улицы города и днем и ночью были полны жриц коммерческой любви – они стояли на Малышева (у «Бабушкиного комода»), на Щорса, сидели на теплотрассе у Южного автовокзала на улице 8 Марта… В УВД города активно работал с «контингентом» отдел нравов, но решать проблему это никак не помогало – считалось, что проституцию активно подстегивает наркомания, которая тогда очень активно захватывала молодежь. В проститутки также шли жительницы малых городов… После 2005 года проблема уличной проституции начала сходить на нет – сначала ее заместили бордели в квартирах, а потом – массажные салоны, стрип-клубы и сайты в интернете.