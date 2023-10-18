300 фактов о Екатеринбурге. Первые русские поселенцы

Факт № 270. Еще до основания Екатеринбурга на его территории жили русские поселенцы.

В 1681-1683 годах на речке Уктус появляется поселение Арамильской слободы – деревня Иктусова. В ней было всего три двора: Фомы Вилесова и братьев Демки и Ивашки Деменовых. Фома Михайлович Вилесов родился в Обвинской волости в деревне Комарове, и стал по сути первым русским жителем в черте города Екатеринбурга. Впоследствии, в начале XVIII века, деревня несколько раз меняла название: Фомина, затем Верхний Уктус. Располагалась она на месте современного микрорайона Елизавет.

Согласно переписи 1695 года, на этой территории появилось еще одно поселение – деревня Уктусская. В ней в это время числилось 11 крестьянских дворов, где жили Гаврила (Ганка) Иванов сын Шилов, его брат Иван (Ивашко) Шилов и еще 9 семей. Жители деревни происходили из тех же уездов, что и обитатели деревни Фоминой. Деревня Уктусская находилась выше Фоминой по реке Уктус и позднее именовалась Шиловой. На современной карте теперь можно найти поселок Шиловка.

Третье уктусское поселение – деревня Зыкова на речке Уктус. Проживали в ней Прокопий (Пронка) Исаков сын Лехкой и Козьма (Коземка) Федоров сын Заразилов. Зыкова располагалась в самых верховьях Уктуса. Наиболее естественным местом для поселения был участок, где Уктус пересекался Казанской дорогой («тропой»). В дальнейшем там основали крепость Горный Щит.