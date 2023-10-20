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Пятница, 20 октября 2023, 13:50 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Слово «губернатор» в современный язык вернул Россель

Факт № 272. Мало кто задумывается, когда и почему глав субъектов современной РФ начали называть губернаторами, как при Петре I. Между тем эта заслуга принадлежит бывшему главе Свердловской области Эдуарду Росселю, который в 1994 году в качестве председателя областной думы стал соавтором устава региона.

«Мы тогда работали очень быстро. Поставили задачу – за два года принять двести законов. Приняли положение о думе, о ее структуре, о названиях комитетов. Избрали их руководителей и начали работать. Дальше стояла задача сформировать структуру исполнительной власти, начиная с высшего должностного лица. Когда решали, как его назвать, я предложил обратиться к российской истории. Петр Первый в ходе областной (губернской) реформы ввел должность губернатора. Депутаты идею одобрили», – рассказал Россель «Областной газете».

В дальнейшем, заявил Эдуард Россель, многие положения Устава Свердловской области были позаимствованы другими регионами, в том числе и название высшего должностного лица.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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