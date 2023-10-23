300 фактов о Екатеринбурге. Супермаркет «Кировский» и легендарные булочки

Факт № 275. Одним из самых знаменитых брендов Екатеринбурга является сеть супермаркетов «Кировский», производящая одноименные булочки.

Первый супермаркет сети открылся 36 лет назад, 23 октября 1987 года, на Сиреневом бульваре. Директором стал дальний родственник знаменитого партизана Игорь Ковпак, который через несколько лет был удостоен звания «Заслуженный работник торговли РФ» и был избран депутатом областного заксобрания.

В первом «Кировском» был большой продуктовый зал, промтоварный магазин на втором этаже, кафетерий и гриль-бар. В кафетерии пекли булочки «Кировские» с корицей, изюмом и маком. Запах был слышен далеко за пределами супермаркета, а за булочками приезжали даже из области.

Сейчас сеть «Кировских» насчитывает 172 магазина в Екатеринбурге и городах Урала.