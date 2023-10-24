300 фактов о Екатеринбурге. Первый планетарий

Факт № 276. Первый на Урале планетарий открылся в Свердловске в 1961 году. Что было символичным, так как в том же году Юрий Гагарин стал первым космонавтом в мире, и это событие вызвало небывалый интерес к планетам и звездам. Сначала планетарий базировался в областном краеведческом музее. Позднее оборудование перевезли в музей радио имени Попова. В 1991 году планетарий прекратил работу, так как проектор признали старым и отправили в музейные фонды. Но в 1997 году механический аппарат удалось реанимировать – нашли недостающие детали и снова запустили. В 2015 году проектор передали историческому музею в городе Полевском. А в планетарии Екатеринбурга установили уже новое цифровое оборудование.

В 2022 году в окрестностях уральской столицы появился еще один планетарий – на базе музея военной техники УГМК. Там не только рассказывают о звездном небе и показывают научно-популярные фильмы, но еще и работает выставка, посвященная истории освоения человеком космического пространства.