300 фактов о Екатеринбурге. Уральское отделение Российской академии наук

Факт № 277. В Екатеринбурге расположено Уральское отделение Российской академии наук (УрО РАН): многоотраслевой научно-исследовательский комплекс, включающий 38 институтов, крупнейшую на Урале научную библиотеку, конструкторско-технологические и инженерные центры.

В УрО РАН трудятся свыше 3300 научных работников, из них 673 доктора и более 1800 кандидатов наук. Здесь работают 31 действительный член РАН и 52 члена-корреспондента РАН. В аспирантуре идет подготовка по 83 специальностям.

Научно-исследовательская база Академии наук на Урале была учреждена в 1932 году. Первыми в Свердловске были созданы институты химического, геологического и геофизического профиля. В 1935 году в состав Уральского филиала АН СССР вошел Ильменский государственный заповедник, в 1939 – Уральский физико-технический институт. В дальнейшем число институтов и научных центров постоянно росло.

Труды уральских ученых получили широкое признание. Успешно развивались научные школы, возглавляемые крупными учеными: по теоретической физике (С.В. Вонсовский), металловедению (В.Д. Садовский), по строению и свойствам металлургических расплавов (О.А. Есин), физической химии (Г.И. Чуфаров, М.В. Смирнов), органической и неорганической химии (И.Я. Постовский, В.Г. Плюснин, В.Н. Козлов, С.С. Спасский, А.К. Шарова), экологии растений и животных (С.С. Шварц), ядерной геофизике (Ю.П. Булашевич).

Сегодня основные направления исследований УрО РАН связаны с теоретической и прикладной математикой и механикой, процессами управления, физикой и химией твердого тела, электро- и теплофизикой, теплоэнергетикой, комплексными проблемами машиностроения, теорией металлургических процессов, высокотемпературной электрохимией, синтетической органической химией, популяционной экологией, иммунологией, генетикой, комплексным изучением растительных, животных, водных и почвенных ресурсов, созданием основ рационального природопользования, комплексом наук о человеке и обществе.