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Суббота, 28 октября 2023, 02:10 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Визит немецкого друга Путина и его последствия

Факт № 278. В октябре 2003 года Екатеринбург принял Российско-Германский саммит, на котором Владимир Путин встретился со своим коллегой из ФРГ Герхардом Шредером. Меры безопасности были усилены. В Екатеринбурге на два дня было официально запрещено проводить пикеты, шествия и прочие массовые мероприятия. Мэрия отменила даже ряд согласованных акций.

Саммит не только прошел успешно, но и принес Свердловской области многомиллионные инвестиции. Например, именно в ходе переговоров в Екатеринбурге была достигнута договоренность о строительстве в столице Урала торгового центра «Метро».

Этот же визит способствовал тому, что через два года в Екатеринбурге официально открылось генеральное консульство ФРГ. Его возглавил Тило Клиннер, прежде занимавший должность советника посольства ФРГ в Москве.

Еще один крупный проект должен был решить проблему обанкроченного Уральского автомоторного завода в Новоуральске. На базе свернутого производства моторов хотели открыть сборочную линию по выпуску грузовиков среднего класса Mercedes. Увы, этого не случилось.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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