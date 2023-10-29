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Воскресенье, 29 октября 2023, 14:08 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Римско-католический приход святой Анны

Факт № 280. Единственный приход Римско-католической церкви в Екатеринбурге был основан в 1876 году. В 1884 году при помощи семьи меценатов Поклевских-Козелл был построен и освящен каменный храм во имя святой Анны. В начале XX века насчитывалось более 1000 его прихожан. После Октябрьской революции 1917 года храм был закрыт, община рассеялась.

В стенах храма в советские годы располагались библиотека, детский сад, автовокзал. В начале 60-х годов здание храма было снесено.

В 1991 году с назначением новых епископов была восстановлена иерархия католической церкви на постсоветском пространстве. Екатеринбург попал в ведение Апостольской администратуры для католиков Азиатской части России с центром в Новосибирске. В 1992 году в Екатеринбурге была вновь зарегистрирована римско-католическая община.

В 1996 году, в ответ на обращение приходской общины, городские власти приняли решение о возвращении бывшей собственности прихода – домов, расположенных на улице Гоголя, обратно в ведение общины. Тогда же началось строительство нового храма. На стройке работали прихожане, а также волонтеры из Польши, Словакии, Франции, Колумбии, Германии. Новый храм был освящен 30 июля 2000 года епископом Иосифом Вертом. Внешне костел во многом напоминает старый храм, разрушенный в 1965 году. Над главным порталом расположена высокая колокольня, увенчанная крестом.

Источник: ekatcatholic.ru

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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