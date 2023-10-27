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Суббота, 28 октября 2023, 01:40 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Единственный в России бассейн на крыше небоскреба

Факт № 279. В Екатеринбурге есть достопримечательность, способная удивить даже столичных гостей. Летом 2022 года на крыше небоскреба «Высоцкий» открылся первый в России панорамный бассейн.

На бывшей вертолетной площадке обустроили две водные чаши по 20 и 11 метров в длину и 3 метра в ширину. Посетителям кажется, что у бассейна нет краев, так как вода переливается за бортики. На самом деле купаться в нем вполне безопасно, а еще можно любоваться городом с высоты 196 метров.

Идею «бескрайнего» бассейна подглядели в Сингапуре. Екатеринбургский Sky infinity pool работает круглогодично, зимой вода в бассейне подогревается до 40 градусов.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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