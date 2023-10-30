300 фактов о Екатеринбурге. Майя Плисецкая провела здесь в эвакуации год

Факт № 281. Всемирно известная балерина Майя Плисецкая прожила в Свердловске год – во время Великой Отечественной войны.

Известно, что балерина приехала на Урал с семьей – матерью и двумя братьями. Это случилось в сентябре 1941 года. Майе тогда было 16 лет.

В Свердловске Майе не понравилось – жизнь в эвакуации она считала сплошным мытарством. Семью разместили в трехкомнатной квартире инженера Падучева. Помимо семьи Плисецкой, там тогда жило еще 10 человек. Матери балерины с трудом удалось трудоустроиться регистраторшей в поликлинику, а юная Майя много времени проводила по очередям – отоваривала карточки, мечтая о балете. Заниматься балетом постоянно в Свердловске тогда возможности не было, однако первое выступление с номером «Умирающий лебедь» состоялось именно здесь. Номер делала для Майи ее тетя – она постаралась показать через танец всю красоту и пластичность рук. Она же придумала выход балерины к публике спиной.

Училась Майя в школе № 38 на Бажова, 31а. И при любой возможности покупала самые дешевые билеты на галерку в Свердловский театр оперы и балета.

Через год, в сентябре 1943 года, Майя смогла вернуться из эвакуации в Москву. В 1948 году Плицсецкая стала примой-балериной Большого театра.