300 фактов о Екатеринбурге. Дом с привидением

Факт № 282. Согласно городской легенде, в одном из старинных особняков Екатеринбурга обитает призрак бывшей владелицы – купеческой жены Марии Железновой.

Особняк находится на бывшей Златоустовской улице (ныне Розы Люксембург, 56), он был построен, скорее всего, в 1895 году.

Купец Железнов, его жена Мария и четверо детей поселились в усадьбе около 1905 года. Г-жа Железнова, как гласит легенда, была личностью неоднозначной и таинственной, обожала цветы и театр. Говорят также, что она страдала клептоманией, но муж всегда возмещал окрестным торговцам стоимость украденного.

В 1914 году Мария Железнова скоропостижно скончалась в театре, куда она приехала на премьеру балета Шарля Гуно «Ромео и Джульетта».

После революции 1917 года Железнов с детьми покинули Екатеринбург, и особняк надолго опустел. По легенде, с тех пор, как семья покинула дом, по комнатам бродит призрак хозяйки, которая ищет своих родных и никак не может найти.