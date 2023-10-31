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Вторник, 31 октября 2023, 14:22 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Дом с привидением

Факт № 282. Согласно городской легенде, в одном из старинных особняков Екатеринбурга обитает призрак бывшей владелицы – купеческой жены Марии Железновой.

Особняк находится на бывшей Златоустовской улице (ныне Розы Люксембург, 56), он был построен, скорее всего, в 1895 году.

Купец Железнов, его жена Мария и четверо детей поселились в усадьбе около 1905 года. Г-жа Железнова, как гласит легенда, была личностью неоднозначной и таинственной, обожала цветы и театр. Говорят также, что она страдала клептоманией, но муж всегда возмещал окрестным торговцам стоимость украденного.

В 1914 году Мария Железнова скоропостижно скончалась в театре, куда она приехала на премьеру балета Шарля Гуно «Ромео и Джульетта».

После революции 1917 года Железнов с детьми покинули Екатеринбург, и особняк надолго опустел. По легенде, с тех пор, как семья покинула дом, по комнатам бродит призрак хозяйки, которая ищет своих родных и никак не может найти.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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