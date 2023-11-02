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Четверг, 2 ноября 2023, 16:03 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Центр развития Демидовских территорий

Фото: ДИП Свердловской области

Факт № 284. Семью заводчиков Демидовых, которые основали на Урале первые металлургические заводы, принято больше связывать с такими городами, как Нижний Тагил и Невьянск. Но несколько лет назад был создан Международный Демидовский фонд, президентом которого стал бывший свердловский губернатор Эдуард Россель, а 2 ноября 2023 года в Екатеринбурге открылся Центр развития Демидовских территорий.

Центр будет заниматься вопросами развития туризма в городах и поселках, которые неразрывно связаны с промышленным освоением Урала представителями династии Демидовых. Таких территорий сегодня насчитывается 22.

«Мы делаем очередной важный шаг в сохранении истории региона: создаем новую культурную и просветительскую платформу, современную площадку для развития интеллектуального туризма у нас в области. С именем Демидовых связаны становление и расцвет горнозаводской цивилизации. Эта династия на столетия вперед определила судьбу и ключевой вектор развития Свердловской области», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Центр развития Демидовских территорий расположен в историческом здании по улице Карла Либкнехта, 2. Здесь созданы экспозиции «Дорогой Демидовых. Урал» и «Неизвестные сокровища», а также интерактивная комната-вагон. Кроме того, в стенах центра размещены библиотека и сувенирный магазин. Все это позволит ближе познакомиться с наследием рода Демидовых.

«В рамках дальнейшей работы необходимо создать реестр и паспорт демидовских объектов, разработать альтернативные, дополняющие уже существующий Демидовский маршрут экскурсионные портфели, создавая новые объекты показа, поддерживая и развивая существующие объекты, повышая вовлеченность населения малых городов и сел в эту работу», – сказал Эдуард Россель.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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