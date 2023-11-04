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Суббота, 4 ноября 2023, 11:59 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь испекли и съели самый большой кулич в мире

Фото: Екатеринбургская епархия

Факт № 287. Екатеринбург – признанный рекордсмен не только по употреблению майонеза, но и по куличам. В 2019 году к светлому празднику Пасхи здесь испекли самый большой на планете кулич. В диаметре он был 5 метров, в высоту – 1,8 метра, а весил 3769 килограммов.

На него ушло полтонны изюма, 22 тысячи куриных яиц, 300 килограммов сливочного масла, 1,5 тонны муки. Кулич из Екатеринбурга побил прежний рекорд, который был зарегистрирован на Украине.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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