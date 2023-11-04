300 фактов о Екатеринбурге. Здесь испекли и съели самый большой кулич в мире

Факт № 287. Екатеринбург – признанный рекордсмен не только по употреблению майонеза, но и по куличам. В 2019 году к светлому празднику Пасхи здесь испекли самый большой на планете кулич. В диаметре он был 5 метров, в высоту – 1,8 метра, а весил 3769 килограммов.

На него ушло полтонны изюма, 22 тысячи куриных яиц, 300 килограммов сливочного масла, 1,5 тонны муки. Кулич из Екатеринбурга побил прежний рекорд, который был зарегистрирован на Украине.