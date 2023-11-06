300 фактов о Екатеринбурге. Уральская школа драматургии

Факт № 289. В Екатеринбурге 30 лет назад зародилась Уральская школа драматургии, известная далеко за пределами региона. Пьесы ее последователей идут на сценах театров по всей России и миру. А началось все с Николая Коляды, которого еще называют «солнцем русской драматургии».

В 1993 году Николай Владимирович набрал первый курс на отделение «Литературное творчество» в Екатеринбургском государственном театральном институте. И сразу среди студентов нашлись таланты. Еще будучи учеником первого курса, Олег Богаев (сегодня – известный драматург и редактор журнала «Урал») написал пьесу «Русская народная почта». Впоследствии она была сыграна Олегом Табаковым и Михаилом Ульяновым.

В те же годы Николай Коляда начал за свой счет выпускать сборники пьес уральских драматургов. Всего за эти годы их вышло 20. А теперь ЕГТИ за счет своего бюджета печатает альманах с пьесами молодых авторов.

За 30 лет Николай Коляда выпустил более 70 студентов, многие из них прославились по всей России и не только. Это Олег Богаев, Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Владимир Зуев, Александр Югов, Валерий Шергин, Мария Конторович, Роман Козырчиков, Роман Дымшаков, Александр Архипов и многие другие. Явление уральской школы драматургии в последние годы привлекает внимание исследователей: о сущности совершенно особой драматургии пишут дипломные работы и книги.