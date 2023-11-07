300 фактов о Екатеринбурге. Шестеро хоккеистов играли в НХЛ

Факт № 291. Шесть хоккеистов из Свердловска и Екатеринбурга играли в Национальной хоккейной лиге, а трое из них – обладатели Кубка Стенли.

Первым за океан отправился свердловчанин Владимир Малахов, его дебют состоялся в 1992 году за «Айлендерс». Спустя восемь лет с «Нью-Джерси Девилз» он выиграл Кубок Стенли. Малахов также обладатель золотых медалей чемпионата мира по хоккею и Зимних Олимпийских игр, что делает его членом Тройного золотого клуба. Во всем мире лишь 30 человек, кто попал в этот почетный список.

Павел Дацюк

И один из этих 30 – знаменитый волшебник от хоккея Павел Дацюк, с 1998-го выступавший за «Детройт Ред Уингз», а в 2002-м взявший и Кубок Стенли, и приз «Леди Бинг Трофи», который присуждают в НХЛ за мастерство, честную спортивную борьбу и джентльменское поведение. Его, кстати, вручали Дацюку четырежды. Кубок Стенли Павел также завоевывал с «Крыльями» и 2008-м, а в 2016-м вернулся в Россию, отыграв несколько сезонов в питерском СКА, а после в «Автомобилисте» родного Екатеринбурга.

Еще один знаменитый екатеринбургский хоккеист – Николай Хабибулин. Начавший карьеру за «шоферов», он перебрался в 1992 году в «Виннипег Джетс», а в 2004 стал обладателем Кубка Стенли в составе «Тампа Бэй Лайтнингс». Хабибулин – рекордсмен по числу матчей в НХЛ среди российских вратарей. Он провел 799 встреч.

В топе русских хоккеистов в НХЛ и другой свердловчанин, Алексей Яшин. С 1996 года он играл в «Отава Сенаторз», также провел несколько сезонов в «Нью Йорк Айлендерс». В обоих клубах был капитаном. Карьеру на льду он завершал в России.

Еще один свердловчанин, воспитанник «Автомобилиста» Илья Бякин в 1994 году провел несколько игр за «Сан-Хосе Шаркс», но из-за травмы быстро завершил карьеру в НХЛ. Впрочем, свое имя в историю хоккея он сумел вписать, выступая в Швеции, Белоруссии и России.

Прошло десять лет после возвращения легендарного Дацюка в Россию, прежде чем в НХЛ сумел пробиться еще один уралец. Это Никита Трямкин, отыгравший и в «Авто», и в «Автомобилисте». Весной 2016-го он уехал в «Ванкувер Кэнакс», проведя там два сезона, а после вернулся в Екатеринбург, продолжая выступать за «шоферов».